الحكومة المصرية تعلق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2020 - 22:36

الحكومة المصرية تعلق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة

منذ 3 ساعة 9 March، 2020
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