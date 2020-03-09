“لجنة شؤون الأسرى” باليمن: على الأمم المتحدة الضغط لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

طالب رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبد القادر المرتضى “الأمم المتحدة للضغط من أجل تنفيذ الاتفاق القاضي بإطلاق 1400 أسير”.

وقال المرتضى الاثنين “الاتفاق الذي تم توقيعه في الأردن مؤخراً بشأن ملف الأسرى لا زال معلقا بسبب عدم استكمال رفع الكشوفات من قبل الطرف الآخر وخصوصا ممثل حزب الإصلاح في مأرب”، واضاف “نأمل أن تتحرك الأمم المتحدة للضغط من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، حتى لا يلاقي مصير اتفاق السويد”.

يشار الى انه في الـ16 من شباط/فبرايرالمنصرم تم الاتفاق في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك تنفيذا لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين

المصدر: موقع انصار الله