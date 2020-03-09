“أسوشيتد برس”: القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2020 - 19:20

“أسوشيتد برس”: القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من أفغانستان

منذ 31 mins 9 March، 2020
أخبار موقع المنار

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