الراعي: على السياسيين ان يتوبوا ويعترفوا بما إقترفوه بحق هذا البلد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2020 - 19:20

الراعي: على السياسيين ان يتوبوا ويعترفوا بما إقترفوه بحق هذا البلد

منذ 29 mins 9 March، 2020
الراعي
لبنان

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “السياسيين كي يتوبوا ويعترفوا ولو لمرة واحدة بما إقترفوه بحق هذا البلد وان يتصرفوا معه ومع شعبه من منطلق الندامة على ما فعلوه”.

وقال الراعي الاثنين “نصلي على نية لبنان والمسؤولين السياسيين فيه كي يتمكنوا من اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية وإيجاد السبل لإخراج وطننا من الأزمة التي يعاني منها”.

واضاف الراعي “كما نصلي من أجل وحدة اللبنانيين من جميع الطوائف والأحزاب والانتماءات، فنحن جميعا في مركب واحد، فإما الغرق للجميع أو النجاة للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة