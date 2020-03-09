الراعي: على السياسيين ان يتوبوا ويعترفوا بما إقترفوه بحق هذا البلد

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “السياسيين كي يتوبوا ويعترفوا ولو لمرة واحدة بما إقترفوه بحق هذا البلد وان يتصرفوا معه ومع شعبه من منطلق الندامة على ما فعلوه”.

وقال الراعي الاثنين “نصلي على نية لبنان والمسؤولين السياسيين فيه كي يتمكنوا من اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية وإيجاد السبل لإخراج وطننا من الأزمة التي يعاني منها”.

واضاف الراعي “كما نصلي من أجل وحدة اللبنانيين من جميع الطوائف والأحزاب والانتماءات، فنحن جميعا في مركب واحد، فإما الغرق للجميع أو النجاة للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام