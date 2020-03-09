محمية وادي الحجير: سيتم منع التجمعات في المنطقة بسبب “كورونا”

أعلنت “محمية وادي الحجير – السلوقي الطبيعية وإتحاد بلديات جبل عامل وبلدياته” في جنوب لبنان في بيان الاثنين منع التجمعات في منطقة وادي الحجير وادي السلوقي وعقار نبع وادي الحجير وإغلاق أماكن المنتزهات والطرقات المؤدية اليها، بسبب فيروس “كورونا”.

ولفت البيان الى انه “بعد صدور بياننا يوم أمس الأحد والذي ناشدناكم فيه وتمنينا عليكم التخفيف من التجمعات في الأماكن العامة، والحد من التنزه، وعدم التجمع في منطقة وادي الحجير – السلوقي وعقار نبع وادي الحجير، كتدبير احترازي للوقاية والحد من انتشار فيروس الكورونا”، وتابع “عندما لم نلق آذانا صاغية، ولأننا مسؤولون أمام الله عن سلامتكم يهمنا أن نعلمكم انه سيتم منع التجمعات في منطقة وادي الحجير، وادي السلوقي وعقار نبع وادي الحجير، وسنضطر آسفين لاغلاق أماكن المنتزهات والطرقات المؤدية اليها”.

وأضاف البيان “نأمل منكم التجاوب مع القوى الأمنية وشرطتي المحمية والبلديات”، واوضح ان “هذا التدبير الاحترازي مؤقت لحين جلاء الأمور وحتى اشعار آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام