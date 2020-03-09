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March 9 2020 - 19:20

الصحة الإيرانية: عدد المتعافين من كورونا 2391

منذ 1 ساعة 9 March، 2020
الصحة الإيرانية: عدد المتعافين من كورونا 2391
ايران - عربي وإقليمي

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور الاثنين، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 2391 شخصاً. وأوضح جهانبور ان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة. وتابع جهانبور “وفقاً للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 7161 لغاية الآن”، مضيفاً “توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 43 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 237 شخصاً”.

المصدر: تسنيم

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