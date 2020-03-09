اجراءات في “الضمان” لمواجهة “كورونا”

أصدر المدير العام للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي الاثنين تعميمين لتنظيم دخول المراجعين الى مكاتب الضمان حرصا على السلامة العامة، في ظل خطر انتشار فيروس “كورونا”.

وحمل التعميم الاول الرقم 827 وجاء فيه “يطلب من كافة رؤساء المكاتب: أولا: تنظيم دخول المراجعين الى مكاتب الصندوق، ضمن مجموعات بحسب الخدمة المطلوبة، وذلك لتفادي تجمع المراجعين امام الكونتوارات والمكاتب الخاصة بالمستخدمين، حرصا على السلامة العامة.

ثانيا: إعطاء الوقت الكافي للمندوبين الإداريين لمتابعة الإشراف على أعمال التنظيف والتعقيم، وذلك طوال الفترة الحالية المستجدة التي تتطلب الوقاية الصحية”.

بينما حمل التعميم الثاني الرقم 887 وجاء فيه “عطفا على تعميمنا السابق رقم 827 تاريخ 4 اذار 2020، بشأن تنظيم دخول المراجعين إلى مديريات ومكاتب الصندوق، وحرصا على السلامة العامة، على جميع المراجعين في مديريات ومكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الإلتزام بتوصيات وإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة اللبنانية، في إعتماد عناصر الوقاية الصحية ومستلزماتها.

لذلك، يطلب من كافة المراجعين الإلتزام بإعتماد وسائل الوقاية الصحية من كمامات وقفازات، حرصا على سلامة المستخدمين والمراجعين الذين يتوافدون إلى مراكز الصندوق طوال الفترة الحالية المستجدة، ويطلب أيضا إلى رؤساء المكاتب والمندوبين الإداريين التشدد بتنفيذ هذا التعميم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام