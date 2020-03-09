“لجنة الاسير سكاف”: لا يمكن التعامل مع العدو الصهيوني إلا بالمقاومة

توجهت “لجنة عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الاثنين “بتحية إجلال واكبار اليه، في الذكرى السنوية الـ42 لاعتقاله داخل سجون العدو الصهيوني إثر تلبيته نداء الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته، في 11 آذار/مارس 1978، حيث شارك بأضخم عملية فدائية بطولية هزت كيان العدو”.

وأكدت اللجنة “التمسك بمسيرة الأسير يحيى سكاف ونهجه عبر الوقوف إلى جانب قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، الذين يدافعون عن عزة الأمة بأكملها ومرامتها، لأننا نؤمن بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، والتجارب أثبتت أن العدو الصهيوني لا يمكن التعامل معه إلا بالمقاومة والكفاح المسلح”.

ودعت اللجنة الى “المشاركة في المهرجان الذي تقيمه الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين ولجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف في ذكرى اعتقاله، الساعة 11 قبل ظهر الأحد المقبل 15 آذار/مارس الحالي في قاعة المركز الوطني – المنية، الطريق البحري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام