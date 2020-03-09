عائلة الأسير يحيى سكاف في ذكرى اعتقاله: باقون الى جانب قوى المقاومة في لبنان و فلسطين

توجهت عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف بتحية اجلال و اكبار له بمناسبة الذكرى السنوية ال ٤٢ لإعتقاله داخل سجون العدو الصهيوني اثر تلبيته نداء الدفاع عن الشعب الفلسطيني و قضيته في ١١ آذار ١٩٧٨، حيث شارك بأضخم عملية فدائية بطولية والتي هزت كيان العدو.

و اعتبرت أن هذه الذكرى ستبقى حاضرةً في بالِ و وجدان كل حرٍ و شريف، حتى يعلم العدو أن مشاريعه لا يمكن أن تتحقق في أوطاننا ما زال يعتقل الآلاف من أسرانا و يحتل الجزء الأكبر من فلسطين الحبيبة و المقدسات.

و أكدت بالمناسبة على التمسك بمسيرة و نهج الأسير يحيى سكاف من خلال الوقوف الى جانب قوى المقاومة في لبنان و فلسطين الذين يدافعون عن عزة و كرامة الأمة بأكملها، لأننا نؤمن بأن ما أوخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة و التجارب أثبتت أن العدو الصهيوني لا يمكن التعامل معه الا بالمقاومة و الكفاح المسلح.

و دعت للمشاركة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية اللبنانية للأسرى و المحررين و لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف في ذكرى اعتقاله، نهار الأحد في ٢٠٢٠/٣/١٥، الساعة ١١ صباحاً، في قاعة المركز الوطني-المنية الطريق البحري.

المصدر: موقع المنار