الحكومة السودانية تعلن تعرض رئيس الوزراء لـ “هجوم ارهابي”

وصفت الحكومة السودانية الهجوم الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنه “هجوم إرهابي”، موضحة أن هذا الهجوم تخلله تفجير وإطلاق رصاص. وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في بيان الحكومة الاثنين، “تعرض موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لهجوم إرهابي تخلله تفجير وإطلاق رصاص”، مشيرا إلى أن “الأمن بدأ التحقيق في حادثة محاولة الاغتيال”. وأوضح أن حمدوك “لم يصب بأذى عدا أحد أفراد التشريفه أصيب بشكل بسيط لسقوطه من دراجته”. وشدد صالح أنه “سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية والمضي قدما في تفكيك ركائز النظام القديم وتنفيذ الثورة”.

الخارجية المصرية تدين محاولة الاغتيال

هذا وأدانت وزارة الخارجية المصرية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني، قائلة في بيان رسمي “أدان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ بالخرطوم، معرباً عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة سيادته”. وأكد البيان “أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية