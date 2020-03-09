رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تدشين مستشفى جديد في بيت لحم لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحدث بمدينة بيت لحم، لتبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في المدينة 20 حالة. وقال اشتيه، في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية الاثنين، “بلغ عدد الإصابات في بيت لحم (جنوب القدس) 20 إصابة، ويجري فحص 137 عينة جديدة”، لافتا إلى تدشين مستشفى جديد في المدينة معدة بشكل كامل للتعامل مع الحالات المكتشفة. ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تنسيقاً مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا”، وقال “هذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج”.

المصدر: سبوتنيك