في سراي طرابلس لا حسيب ولا رقيب ومراجعون دون كمامات

فادي منصور – طرابلس

تم تمديد تعليق الجلسات ضمن المحاكم والدوائر القضائية الجزائية والمدنية في قصر عدل طرابلس لغاية ١٦/ ٣ ضمنا وذلك بناء لمذكرة صادرة عن وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما لا يزال العمل جاريا بقضايا أمور العجلة واخلاءات السبيل دون عقد جلسات.

وكان رئيس المحاكم الاستئنافية في الشمال القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في الشمال محمد المراد قد جالا في دوائر قصر العدل وتفقدا سير العمل فيه بعد سلسلة إجراءات وقائية تم اتخاذها بالتنسيق بينهما، حيث قامت النقابة بتأمين بعض المستلزمات الوقائية من كمامات وكفوف لليدين وسوائل تعقيم للحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين والمتقاضين، كما تم تعقيم مختلف دوائر قصر العدل للحفاظ على السلامة العامة إضافة إلى اتخاذ مختلف التدابير الوقائية على مداخل قصر العدل حيث يلزم من يريد الدخول بوضع الكمامات وتعقيم .

أما بالنسبة لسراي طرابلس فلا إجراءات جدية متخذة عند مدخل السراي حيث يدخل المواطنون إلى الدوائر في السراي دون وضع الكمامات ويجتمعون أمام الأقلام لإتمام مراجعاتهم دون الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض كما انهم لا يرتدون القفازات مما دفع العديد من المراجعين إلى الاعتراض على هذا الوضع غير السليم مطالبين المسؤولين المعنيين باتخاذ اجراءات وقائية جدية قبل وقوع الكارثة.

المصدر: موقع المنار