البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين بنيران “معادية” خلال مهمة وسط العراق يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 9 2020 - 15:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني تعلق اجتماعات اللجان النيابية لمدة اسبوع كتدبير وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا
الأمانة العامة لمجلس النواب: تأجيل اجتماع الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة
الأمانة العامة لمجلس النواب: إغلاق مبنى مكاتب النواب لمدة أسبوع لإجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى
رئيس مجلس النواب نبيه بري: ما هو ملح اليوم هو أن يترجم ما أعلنه رئيس الحكومة بخطوات سريعة ضمن مهلة لا تتعدى الشهر ونصف
بلدية الشويفات بعد التواصل مع مكتب وزارة الصحة تنفي صحة الخبر المتداول عن وجود اصابتين بفيروس كورونا في المدينة
حراك المتعاقدين الثانويين خلال اعتصام لهم أمام وزارة التربية لمناسبة عيد المعلم: لن نقبل إلا بحقوقنا كاملة
أسواق المال في دول الخليج تسجل خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات الاثنين على خلفية انهيار أسعار النفط
وكالة الطاقة الدولية: المقامرة في أسواق النفط ربما يكون لها عواقب وخيمة
الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط قد يتراجع في 2020 لأول مرة منذ عقد مع توقف حركة الاقتصاد العالمي جراء كورونا
تراجع مؤشر سوق السعودية بنسبة 9.2% وبورصة الكويت 9.5% ومؤشر سوق دبي 9% ومؤشر سوق أبوظبي 7.1%
بورصة قطر تسجل أسوأ تراجعات يومية في تاريخها بانخفاض 9.7% والمؤشر العام يفقد 23% من قيمته منذ بداية السنة
سهم أرامكو يخسر 10 بالمئة من قيمته مع بداية التعاملات في السوق السعودية
وكالة فيتش: انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولاراً تقريباً قد يؤدي إلى عجز في موازنة روسيا وتخفيض قيمة العملة
السلطات الصينية: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 80735 وعدد الوفيات إلى 3119
ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية الى 7382 مع الإعلان عن 69 حالة جديدة في الــ24 ساعة الماضية
أ ف ب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1112
صحيفة ديلي تلغراف: الحجر الصحي على 16 مليون شخص في إيطاليا جاء متأخرا للحيلولة دون انتشار المرض في سائر أرجاء أوروبا
ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 20 حالة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في موسكو
السلطات القطرية تعلن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات اعتباراً من غد الثلاثاء حتى اشعار آخر بسبب فيروس كورونا
رويترز: شركة الاتحاد للطيران الاماراتية تعلق جميع رحلاتها من أبو ظبي إلى السعودية بسبب فيروس كورونا
العراق: تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في محافظة البصرة
الفيفا يعلن تأجيل تصفيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 المقررة في آذار وحزيران بسبب فيروس كورونا المستجد
وكالة سانا: قوات الاحتلال التركي تواصل سرقة ونهب ممتلكات الأهالي في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي
البنتاغون: مقتل جنديين أميركيين وأفراد أمن عراقيين بنيران "معادية" خلال مهمة وسط العراق يوم أمس
مصادر يمنية: 18 غارة لطيران التحالف السعودي الأميركي على مديرية خب والشعف منها 12 غارة على منطقة اليتمة في الجوف
وزارة الداخلية السودانية: نعلن حالة الاستنفار القصوى في البلاد لكشف المخطط الذي استهدف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك
"منظمة هيومن رايتس ووتش" تطالب السلطات البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة بحق رجلين تعرضا للتعذيب
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين بنيران “معادية” خلال مهمة وسط العراق يوم أمس
منذ 48 mins
9 March، 2020
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني حمدوك وتصفها بـ”الإرهابية”
الحكومة السودانية تعلن تعرض رئيس الوزراء لـ “هجوم ارهابي”
الشيخ دعموش : قرار عدم دفع سندات اليوروبوند خطوة على طريق تصحيح الوضع الإقتصادي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}