البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين بنيران “معادية” خلال مهمة وسط العراق يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2020 - 15:38

البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين بنيران “معادية” خلال مهمة وسط العراق يوم أمس

منذ 48 mins 9 March، 2020
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