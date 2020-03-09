العدو الاسرائيلي لن يفرض إغلاقا على الضفة المحتلة بسبب “كورونا”

أعلن ما يسمى بـ”رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة غسان عليان أن قيادة جيش العدو لن تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية في هذه المرحلة بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وقال عليان إن “الإغلاق المفروض حاليا على الضفة الغربية تم بسبب حلول عيد المساخر لدى الشعب اليهودي وأنه سيستمر أربعة أيام”.

وزعم عليان ان “السلطات الإسرائيلية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية خشية تفشي الفيروس وأن التعاون بين الجانبين في هذا الصدد تعزز مؤخرا”، وشدد على أن “التصدي للمرض المعدي هو من مصلحة الجانبين”.

المصدر: فلسطين اليوم