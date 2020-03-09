الطقس غدا الثلاثاء غائم مع انخفاض ملحوظ في الحرارة وغبار في الاجواء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء يتحول الى غائم، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

– الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس ربيعي مستقر ودافئ حيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية (معدل درجات الحرارة لشهر آذار على الساحل هي ما بين 13 و22).

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء يتحول الى غائم، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 16 الى 20 درجة، فوق الجبال من 12 الى 16 درجة، في الداخل من 13 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س وتكون ناشطة جنوبا.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية