وزير الصحة: حالتان حرجتان بالكورونا وانتشاره محدود في لبنان

أكد وزير الصحة حمد حسن في حديث اذاعي أن فيروس “كورونا” هو “في مرحلة الانتشار المحدود لا العام”، قائلا “لبنان، وبالرغم من كل الضغط والكلام عن الفيروس، لا يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد الإصابات بكورونا وهو أمر جيد ويعود ذلك الى ارتفاع منسوب الوعي بين اللبنانيين ما يساعد كثيرا للحد من انتشار هذا الفيروس”.

وتحدث عن “حالتين حرجتين واحدة للرجل المسن الذي يعاني من امراض مزمنة ومستعصية والثانية للحالة التي نقلت من مستشفى المعونات في جبيل وهو قد تأخر في دخول المستشفى كما أنه كان يتلقى علاجا منزليا بالمضادات الحيوية”.

وقال “عندما نقول إن هناك حالة واحدة مجهولة المصدر مصابة بكورونا فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها”.

ولفت الى أن “تضارب المعلومات يحصل بفعل الحملة العشوائية وغير المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تربك الرأي العام”، طالبا “التواصل مع الوزارة في حال تسجيل اي حالة في اي مؤسسة استشفائية خاصة”.

وعن مصير المدارس والعام الدراسي، شدد على أن “إذا التزمت البيئة الثانية بالإرشادات الجدية أسوة بالبيئة الأولى وتراجع عدد تسجيل الحالات في الأيام المقبلة يبنى على الشيء مقتضاه”، موضحاً انه يتم اعتماد “تطبيق سياسة صحية لا فردية او مناطقية وعندما نرى أن هناك خطرا يدهم المجتمع نأخذ الأمور على محمل الجد وبخلفية وطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام