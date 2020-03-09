رجل يهدد بتفجير نفسه على اوتوستراد الجنوب قرب مقام النبي ساري والقوى الامنية تفرض طوقا امنيا في المكان (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2020 - 11:22
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أ ف ب: ألمانيا تتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا المستجد
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
رجل يهدد بتفجير نفسه على اوتوستراد الجنوب قرب مقام النبي ساري والقوى الامنية تفرض طوقا امنيا في المكان (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 45 mins
9 March، 2020
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