رجل يهدد بتفجير نفسه على اوتوستراد الجنوب قرب مقام النبي ساري والقوى الامنية تفرض طوقا امنيا في المكان (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2020 - 11:22

رجل يهدد بتفجير نفسه على اوتوستراد الجنوب قرب مقام النبي ساري والقوى الامنية تفرض طوقا امنيا في المكان (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 45 mins 9 March، 2020
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