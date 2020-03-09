زيت الزيتون له العديد من الفوائد أبرزها الحماية من السرطان

زيت الزيتون يعد من أفضل أنواع الزيوت على الإطلاق، حيث إنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والتي يحتاجها الجسم بشكل كبير، ولذا عليك إضافة هذا الزيت علي طبق سلطة الخضراء وذلك للحصول علي فوائدها العديدة، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أفضل وأهم الفوائد الغذائية لتناول زيت الزيتون، وذلك وفقًا لموقع “organicfacts”.

أوضح التقرير، أن زيت الزيتون يحتوى على عدة عناصر غذائية مهمة، منها نسبة الدهون القليلة، والأوميجا 3، وفيتامين هـ، و ك، ومضادات الأكسدة، ولذا تناوله يعد من الأمور المهمة للصحة العامة.

وقدم التقرير، العديد من الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون، ومنها:

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول زيت الزيتون يعد من الأمور التي تعالج أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إنه يساهم في منع تصلب الشرايين والتعرض للجلطات، وذلك يرجع إلى احتوائه على الدهون الأحادية.

-زيت الزيتون يعد من الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقليل ارتفاع الكولسترول الضار في الجسم ويعمل على تنظيم نسبته بشكل ملحوظ.

-أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول زيت الزيتون يعد من الحيل الغذائية التي تقلل فرص الإصابة بالالتهابات.

-يقلل تناول زيت الزيتون من فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

-أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول زيت الزيتون يوميا، يعمل علي تحسين حالاتك المزاجية، وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب، ولذك يرجع إلى احتوائه على الدهون المشبعة والأحادية، ولذا تناوله يساهم بشكل كبير في الحصول علي مزاج جيد.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول زيت الزيتون يعمل على تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-من أبرز وأهم فوائد تناول زيت الزيتون هو تعزيز عملية الهضم، فهو يعمل على تنظيف القناة الهضمية، وتحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

المصدر: اليوم السابع