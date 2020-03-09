التلفزيون السوداني: نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2020 - 11:22

التلفزيون السوداني: نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم

منذ 1 ساعة 9 March، 2020
أخبار موقع المنار

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