ما هى أعراض الإصابة بفيروس كورونا وكيف يمكن الحماية منه؟

فيروس كورونا هو ناتج عن أحد أفراد عائلة الفيروسات التاجية الذي لم يتم مواجهته من قبل، مثل الفيروسات التاجية الأخرى ، فقد جاء من الحيوانات، وكان أكثر المصابين في البداية إما من يعملون أو يتسوقون بشكل متكرر في سوق الجملة للمأكولات البحرية في هوانان في وسط المدينة الصينية وفقا لتقرير ” theguardian”.

س : ما هي أعراض هذا الفيروس التاجي؟

ج : يمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي، وتفيد التقارير أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض يعانون من السعال والحمى وصعوبات التنفس.

في الحالات الشديدة يمكن أن يكون هناك فشل في الأعضاء، لأن هذا هو الالتهاب الرئوي الفيروسي ، والمضادات الحيوية لا جدوى منها، كما أن الأدوية المضادة للفيروسات التي لدينا ضد الأنفلونزا لن تنجح، ويعتمد الانتعاش على قوة الجهاز المناعي.

س: هل يجب أن أذهب إلى الطبيب إذا كان لدي سعال؟

ج : إذا سافرت مؤخرًا إلى المناطق المتأثرة بفيروس كورونا ، فيجب عليك:

البقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين كما تفعل مع الانفلونزا.

اتصل بالطوارئ لإخبارهم بسفرك الأخير إلى المنطقة المصابة.

س: هل ينتقل الفيروس من شخص لآخر؟

ج : أكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين، انتقال العدوى من إنسان إلى آخر ، وكانت هناك حالات انتقال من هذا القبيل في أماكن أخرى

س: كم من الناس قد تأثرت؟

ج : اعتبارًا من 6 مارس ، بلغ عدد حالات الوفاة 3404 ، بينما أصيب أكثر من 100000 شخص في أكثر من 80 دولة ، وفقًا لمركز جامعة جونز هوبكنز لعلوم وهندسة النظم اليوم.

تجاوز عدد القتلى 3000 في الصين ، حيث كان هناك أكثر من 80،000 حالة. يذكر ان كوريا الجنوبية ، الدولة الاكثر تضررا من تفشي المرض خارج الصين ، اصيبت بها 5953 حالة، و تعافى أكثر من 55000 شخص في الصين من Covid-19.

كانت هناك 164 حالة مسجلة وحالتان حتى الآن في المملكة المتحدة ، مع اختبار 20338 شخصًا. هناك 60 حالة مسجلة في أستراليا ، مع وفاة اثنين.

س: كيف تحمى نفسك من كورونا؟



ج : اغسل يديك بالماء الجاري والصابون مع فرك يديك وبين اصابعك لمدة 20 ثانية على الأقل..

غطي فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس ، ثم قم برمي المناديل في صندوق واغسل يديك، إذا لم يكن لديك منديل لتسليمه ، سعال أو عطس في كوعك بدلاً من يديك.

توفر أقنعة الوجه بعض الحماية لأنها تسد قطرات السائل. ومع ذلك ، فإنها لا تمنع جزيئات الهباء الجوي الأصغر التي يمكنها المرور عبر مادة القناع.

ابحث عن المساعدة الطبية المبكرة عن طريق الهاتف إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

س :لماذا يعد كورونا أسوأ من الأنفلونزا العادية وما مدى قلق الخبراء؟

ج : لا نعرف حتى الآن مدى خطورة الفيروس التاجي الجديد ، ولن نعرف إلى حين ظهور المزيد من البيانات، ولكن يبلغ معدل الوفيات حوالي 2٪ في مركز اندلاع المقاطعة ومقاطعة هوبى وأقل من ذلك في أي مكان آخر. للمقارنة ، عادة ما يكون معدل الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا الموسمية أقل من 1 ٪ ويعتقد أنها تسبب حوالي 400000 حالة وفاة كل عام على مستوى العالم. سارس كان معدل الوفيات أكثر من 10 ٪.

القلق يأتى بسبب انه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا الجديد ، مما يعني أنه من الصعب على الأفراد الضعفاء من – كبار السن أو الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو المناعة – حماية أنفسهم.

س:هل كان هناك فيروسات كورونا أخرى؟

ج :متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط (Mers) سببها فيروسات كورونا التي جاءت من الحيوانات.

ففي عام 2002 ، انتشر مرض سارس بدون رقابة فعليًا إلى 37 دولة ، مما تسبب في حالة من الذعر العالمي ، وأصاب أكثر من 8000 شخص وقتل أكثر من 750.

س :هل تفشي المرض وباء وهل يجب علينا الذعر؟

ج: لا. الوباء ، من حيث منظمة الصحة العالمية ، هو “الانتشار العالمي للمرض”، وانتشار الفيروس خارج الصين يثير القلق ولكنه ليس تطورا غير متوقع، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

المصدر: اليوم السابع