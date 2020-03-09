كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ قبالة ساحلها الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ قبالة ساحلها الشرقي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وذلك بعد أسبوع من إطلاق صاروخين قصيري المدى.

وأوضحت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن الصواريخ، التي لم تُعرف طبيعتها، أطلقت من بلدة سوندوك الساحلية التي تستضيف مطارا عسكريا، وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ من تلك المنطقة العام الماضي.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى سقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي في الثاني من مارس بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بنفسه على عمليات الإطلاق التي قال مسؤولون إنها تدريبات عسكرية روتينية.

المصدر: وكالات