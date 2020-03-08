مصر تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد أنه تم تسجيل اول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد موضحة أن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل الى مصر قبل سبعة أيام. وهذه اول وفاة بفيروس كورونا المستجد في افريقيا. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن “المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما وتوفي الأحد في مستشفى الغردقة العام” الذي نقل اليه الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المواطن الألماني ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس (آذار) لتلقي الرعاية الطبية”. وأضاف “تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لمعاناته من فشل تنفسي ناتج من إلتهاب رئوي حاد ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد”.

وأشار المتحدث الى أن المواطن الألماني “لم يمكث في مصر سوى سبعة ايام فقط”. ورست الباخرة السياحية -ايه سارة- في الاقصر الأحد وتم اجلاء كل ركابها بعد اكتشاف 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم، بحسب مراسل لفرانس برس.

وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد الأحد خلال زيارة قامت بها الى الأقصر برفقة وزيري السياحة والآثار خالد العناني والطيران المدني محمد منار أن 33 من السياح الاجانب و12 من أفراد الطاقم المصريين الذين كانوا على متن الباخرة أصيبوا بالفيروس. ووضع المصابون جميعهم في مستشفى مخصص للعزل.

وفي تصريحات للصحافيين أثناء زيارتها للأقصر أكدت زايد أن “مواطنة أميركية من أصل تايواني هي سبب الاصابات” على متن الباخرة. وأضافت أن “الاجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر مشددة لأننا نقوم بمسح أكثر من مرة ونكتشف الحالات قبل أن تظهر عليها اي اعراض وهو ما حدث على متن الباخرة”. مشددة على أن كل الاصابات تم اكتشافها من دون أن تظهر عليها اي اعراض “وهو ما يثبت قوة نظام التقصي والترصد المصري”.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السبت إن اختبارات أجريت ل 171 شخصا، هم جميع من كانوا على متن الباخرة، اي 101 أجنبي و70 من افراد الطاقم المصريين. وكانت السلطات المصرية أعلنت في وقت سابق رصد ثلاث اصابات بالفيروس، الأولى لمواطن صيني “تعافى” بحسب الوزيرة، والثانية لمهندس بترول كندي الجنسية، والثالثة لرجل مصري (44 عاما) عاد من صربيا عبر فرنسا التي امضى فيها 12 ساعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية