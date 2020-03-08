الخطوط الجوية الإيرانية تعلن تعليق رحلاتها إلى أوروبا

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية الأحد تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا وأنها بصدد “التفاوض” لإعادتها، ويبدو الأمر مرتبطا بقرارات تمنع طائرات إيرانية من التحليق في الأجواء الأوروبية. وقالت الشركة في بيان موجز “بسبب القيود التي فرضتها أوروبا لأسباب مجهولة على رحلات ايران إير، نعلم الركاب المحترمين تعليق جميع الرحلات نحو الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر”.

وبعد الصين، تعد إيران إحدى أكثر الدول تضررا بوباء كوفيد-19، ما دفع عدة شركات جوية إلى تعليق رحلاتها نحوها. لكن الشركة الإيرانية لم تربط بين فيروس كورونا المستجد المنتشر ايضا في أوروبا وبين الإعلان. واضاف البيان “من الجدير بالذكر أن الطوط الايرانية بصدد التفاوض لرفع تعليق الرحلات” الى أوروبا.

وذكرت عدة مواقع متخصصة إن الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية منعت في شباط/فبراير ثلاث طائرات تابعة للخطوط الإيرانية من دخول المجال الجوي الأوروبي وهي طائرة إيرباص ايه 321-200 وطائرتا إيرباص ايه 330-200 لم تخضعا للتحديثات اللازمة للحصول على السماح بالطيران في أوروبا. وسلمت هذه الطائرات الثلاث إلى الجمهورية الإسلامية عقب رفع العقوبات الدولية عنها نتيجة الاتفاق حول النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015.

تحت العقوبات

رفض الرئيس الأميركي الاتفاق وأعلن خروج بلاده منه عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات على إيران، وأدى ذلك إلى التوقف عن تسليم طائرات إيرباص اضافية اشترتها الجمهورية الإسلامية.

في شباط/فبراير، ذكرت وكالة مهر الإيرانية إنه تم منع طائرات إيرباص التي تسلمتها إيران من التحليق في الأجواء الأوروبية. ونقلت الوكالة عن “مصدر مطلع” أنه “بالنظر إلى أننا تحت العقوبات، لم يتم تحديث برمجيات (الطائرات) وبالتالي صارت غير مخولة التحليق” في أجواء الاتحاد الأوروبي.

عقب هذا المنع، استخدمت إيران طائرات إيرباص ايه 300 الأقدم للرحلات نحو أوروبا، وفق ما تبرز معطيات موقع مختص في متابعة حركة الملاحة الجوية. لكن وفق مصدر مقرب من الملف، فقد تم مؤخرا منع هذا الطراز من الطائرات من التحليق في الاجواء الأوروبية.

وعلقت السويد منذ بضعة أيام إذن الهبوط الممنوح للخطوط الإيرانية معتبرة أن الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 في البلاد تخطى قدرات السلطات الإيرانية على احتوائه. وتسير الخطوط الإيرانية رحلات إلى وجهات أوروبية عدة بينها باريس ولندن وأمستردام وستوكهولم وفرنكفورت وفيينا وكذلك ميلانو وروما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية