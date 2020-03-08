“التيار الوطني” نوه بقرار الحكومة اللبنانية بالامتناع عن دفع سندات “يوروبوندز”

اعتبر “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان له الاحد أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية تدل على أنها تعمل بجدية وبشكل مختلف عن السابق، وهي ليست مقيدة بالسياسات السابقة، بل برهنت عن استعداد لتغييرها، وهذا ما يعتبره التيار أمرا محوريا للنجاح”.

ورأى البيان ان “الحكومة كرست هذا التوجه الجديد بموقف ‏نوعي وجريء أمام أول استحقاق جدي، فقررت الامتناع عن تسديد مستحقات يوروبوندز بسبب عدم قدرتها وليس عدم رغبتها، وتقديم أولوية تلبية الحاجات الأساسية للبنانيين، من معيشية وطبية وغذائية، قبل تسديد حقوق الدائنين في الخارج والداخل”.

ولفت البيان الى ان “موقف الحكومة بالذهاب إلى التفاوض لتنظيم عملية التخلف عن تسديد المستحقات بدل تركها بصورة غير منظمة، يفتح الباب على التفاوض مع الدائنين لخفض حجم الدين العام وخدمته بمجملها وجدولته بما يتناسب مع قدرة الدولة على السداد”.

ودعا الى “استكمال هذا القرار بخطة متكاملة تظهر قدرة لبنان على إدارة الدين بشكل مستدام وليس الاستمرار بسياسة الدين المتنامي الى ما لا نهاية”، وتابع “على أن تتضمن الخطة في ما تتضمن ضبط سعر الصرف والتضخم وانضباط سياسة المصرف المركزي بالحكومة وفقا لقانون النقد والتسليف، ومن دون المساس بالاقتصاد الحر ولا بالقطاع المصرفي اللبناني الذي نحرص على قوته ودوره كركيزة أساسية للاقتصاد المنتج، كما نحرص على مكانته في العالم”.

واوضح البيان انه “ليس للتيار الوطني الحر أي موقف عقائدي من صندوق النقد الدولي أو من المصارف أو من السداد أو أي أمر نقدي، بل يرتبط موقفه فقط بتأمين مصلحة لبنان العليا ومصلحة اقتصاده وحماية حقوق المودعين، لاسيما الصغار منهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام