السودان: لعودة مصر وإثيوبيا للتفاوض بشأن “سد النهضة”

دعت وزارة الخارجية السودانية “مصر وإثيوبيا للعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مرض بشأن سد النهضة”.

وقالت الوزارة في بيان لها الاحد تعليقا على ما جرى في اجتماع الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري “إذ يناشد السودان كلاً من مصر وأثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول للاتفاق المرضي، يكرر دعوته لهما بالابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلباً على عملية التفاوض”.

وأكدت الوزارة “سيظل السودان حريصا على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث”، ولفتت إلى أن “السودان أبدى تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري نظرا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه وقبل إيداعه أعمال المجلس”، معللة ذلك بأن “مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض”.

المصدر: سبوتنيك