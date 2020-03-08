وفاة الماني بـ”كورونا” في مصر

أعلنت مصر وفاة مواطن الماني مصاب بفيروس “كورونا”، لتصبح أول حالة وفاة بالفيروس على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الاحد إن “المتوفي مواطن الماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 آذار/مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية”.

وأشار البيان إلى أنه “تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 آذار/مارس وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد”، وتابع “رفض المتوفى النقل إلى مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 آذار/مارس”.

وأوضح البيان أن “وزارة الصحة قامت باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية”، وأكد أنه “تم مخاطبة اللوائح الصحية بالمانيا للتقصي عن الحالة إمدادنا بالمعلومات”، ولفت إلى أن “الحالة لم تمكث في مصر سوى سبع أيام فقط”.

المصدر: سبوتنيك