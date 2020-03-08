العثور على طائرة مسيرة ومواد شديدة الانفجار من مخلفات الإرهابيين بريف إدلب الجنوبي

عثرت وحدات من الجيش السوري خلال تمشيطها قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي المحررة من الارهاب على كمية من الأسلحة والقذائف وطائرة مسيرة كانت بحوزة الإرهابيين قبل اندحارهم من المنطقة.

وأشارت وكالة “سانا” السورية للانباء إلى أن “وحدات من الجيش عثرت في قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي المحررة من الإرهاب على كميات من الأسلحة والقذائف ومدافع هاون من مخلفات المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة والمدعومة من النظام التركي من بينها 5 مدافع هاون عيار 120مم مع 50 قذيفة ومدفع عيار 160مم مع 5 قذائف”.

ولفتت الوكالة إلى أن “من بين المضبوطات طائرة مسيرة كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها في أعمال الرصد والاستطلاع إضافة إلى 50 كليوغراما من مادة الـ سي فور شديدة الانفجار وقوالب لصناعة قذائف الهاون”.

المصدر: سانا