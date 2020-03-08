إغلاق المساجد والكنائس والمواقع الاثرية في بيت لحم المحتلة بسبب “كورونا”

قرر محافظ بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الأثرية والقاعات العامة في المحافظة التزاما بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كامل.

وجاء قرار محافظ بيت لحم الاحد بعدما أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى 2000 شخص.

وكان وكيل وزارة الاوقاف أعلن اغلاق كافة مساجد بيت لحم تماشيا مع حالة الطوارئ.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 19 حالة في بيت لحم فيما تم فرض الحجر المنزلي على 2000 شخص.

المصدر: فلسطين اليوم