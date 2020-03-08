قدوم الربيع يثير التفاؤل.. هل يقتل الحر فيروس كورونا؟

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ووفقا لموقع “tampabay” تدعو التوقعات إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تساعد فى قتل الفيروس”.

وقال الدكتور جون سينوت عالم المناعة ورئيس قسم الطب الباطني في كلية الطب بجامعة ساوث فلوريدا: “يأمل الجميع في أن يؤدي التغيير الموسمي إلى وقف انتشار المرض”.

لماذا تزدهر بعض الأمراض في فصل الشتاء؟

تم اكتشاف فيروس كورونا في ديسمبر في ووهان ، الصين، وتميل الأمراض التنفسية – مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، إلى الازدهار والنمو خلال الأشهر الباردة.

هذا يرجع جزئيا إلى التغييرات في سلوك الأشخاص، فعندما يصبح الجو أكثر برودة ، يتجمع الناس في منازلهم معًا ، ويعرضون بعضهم البعض لمزيد من مسببات الأمراض.

الراحة تأتي بتكلفة ، ولكن، يمكن لتدفئة منازلنا وشركاتنا ومركباتنا أن يؤثر على واحدة من أفضل آليات الدفاع في الجسم: المخاط الذي يقتل البكتيريا والغني بالأجسام المضادة والذي يصطف الخطوط الجوية لدينا.

وقال سينوت “في المنزل المُدفأ يجف المخاط ويفقد وظيفته الواقية”. “لهذا السبب لدينا تقلبات موسمية في التهابات الجهاز التنفسي.”

وقال سينوت “إن مرضى السارس وميرس، فريدان من حيث أنهما يقتلان بسرعة كبيرة بحيث لا تتاح لهما فرصة للانتشار بشكل جيد”، وبالتالى لم يصب كثيرين لقصر فترة حضانة المرض.

هل يمكن عودة فيروس كورونا في الخريف؟

يعتقد الخبراء أن هذا ممكن، ومن الأمثلة على هذه الظاهرة: وباء الإنفلونزا الإسبانية لعام 1918 ، الذي أودى بحياة 50 إلى 100 مليون شخص منذ أكثر من مائة عام، حيث مرض الناس فى الشتاء والربيع، ثم بدا الفيروس وكأنه لن يعود، ثم عاد فى الخريف.

المصدر: اليوم السابع