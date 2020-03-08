الصحة الإيرانية: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2020 - 13:44

الصحة الإيرانية: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

منذ 58 mins 8 March، 2020
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