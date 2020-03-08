طرق الوقاية من فيروس كورونا عديدة.. وأبرزها تقوية مناعتك

الوقاية خير من العلاج، ومع حالة القلق التى سببها فيروس كورونا مؤخرا في كافة دول العالم، فمن الضرورى اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا، وفقا لموقع net doctor ، حيث يوصي الخبراء بالقيام بنفس الأشياء التي قد تفعلها لتجنب الإصابة بالإنفلونزا للوقاية من كورونا.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

-اغسل يديك

غسل اليدين من أهم الأشياء للوقاية من فيروس كورونا، فمن الضرورى غسل الأظافر والجلد بين أصابعك فهي أماكن لاختباء جميع أنواع البكتيريا.

اغسل يديك دائمًا بعد استخدام الحمام وبعد مسح أنفك ، والسعال ، ولمس الحيوانات، وقبل الأكل، اغسل يديك مدة 20 ثانية على الأقل.

-استخدم مطهر اليدين

من الأفضل أن تغسل يديك كلما أمكن ذلك، استخدم مطهر لليدين الذى يحتوي على الكحول يحتوي على 60 %على الأقل من الكحول.

-لا تلمس وجهك بأيدي متسخة

يمكن أن تدخل الفيروسات جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك وفتحات أخرى، وضع أيدي قذرة ملوثة على وجهك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة. لا تعطي هذه الجراثيم الفرصة ، اغسل يديك قبل أن تلمس عينيك وأنفك وفمك.

-تشير الدراسات إلى أن ارتداء قناع الوجه لحمايتك من الأوبئة أو أمراض الجهاز التنفسي قد يوفر بعض الحماية ، لكن في ظروف معينة فقط.

– تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى

إذا كان من الواضح أن هناك شخصًا مصابًا بالعدوى ، ساعد نفسك على البقاء بصحة جيدة عن طريق تجنب الاتصال الوثيق الذي يمكن أن ينشر الفيروسات، توقف عن العناق والقبلات والمصافحات.

إذا كان شخص ما يسعل ويعطس ، فابتعد واشرح أنك لا تريد أن تمرض.

-غطي فمك عند السعال أو العطس

عندما تسعل وتعطس، تترك قطرات صغيرة مليئة بآلاف الفيروسات والبكتيريا ، جسمك في حوالي 100 ميل في الساعة يمكنهم الهبوط على الأسطح والأشخاص الآخرين ، وحتى البقاء معلقين في الهواء لفترات طويلة، وهذه طريقة فعالة لنشر العدوى.

حاول أن تسعل أو تعطس في كوعك إذا كان ذلك ممكنًا للمساعدة في منع إطلاق القطرات في الجو.

إذا كنت غير قادر على القيام بذلك ، استخدم منديلًا لتغطية فمك ، ولكن استخدام يدك يعمل أيضًا إذا لم يكن هناك بديل.

– تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح

استخدم مواد التبييض أو المطهر لمسح أسطح المطبخ والحمام والهاتف ومقابض الأبواب ولعب الأطفال.

بمجرد أن تدرك مدى سهولة تعلق الجراثيم ، يمكنك أن ترى أهمية هذه الخطوة.

– تعزيز الجهاز المناعي

أفضل دفاع لديك ضد أي إصابة هو نظام مناعي نشط وصحي، اجعل الجزء التالي من روتينك:

– التمرين: تأكد من حصول الجهاز المناعي على دفعة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-تناول الطعام جيدًا: الأطعمة التي تتناولها وما تشربه هي عوامل أساسية لوظيفة المناعة.

– ابق رطبًا بشرب الكثير من الماء. تعتبر الخلايا الرطبة أفضل في مكافحة العدوى وطرد السموم والجراثيم والملوثات من الجسم.

– تناول ٥ ثمرات من الفاكهة والخضار يوميا

تحتوي الفواكه والخضراوات على مواد مغذية ومضادات الأكسدة والألياف والزيوت والأحماض التي تحافظ على صحتك ونظامك المناعي سعيدًا. تناول الكثير من الطعام وحاول تضمين أكبر عدد ممكن من الألوان المختلفة لضمان استفادتك من مجموعة كاملة من المركبات النشطة

المصدر: اليوم السابع