أ ف ب: هبوط حاد في بورصات السعودية والخليج بعد فشل التوصل لاتفاق نفطي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2020 - 10:02
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للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
أ ف ب: هبوط حاد في بورصات السعودية والخليج بعد فشل التوصل لاتفاق نفطي
منذ 52 mins
8 March، 2020
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