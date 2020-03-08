أ ف ب: هبوط حاد في بورصات السعودية والخليج بعد فشل التوصل لاتفاق نفطي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2020 - 10:02

أ ف ب: هبوط حاد في بورصات السعودية والخليج بعد فشل التوصل لاتفاق نفطي

منذ 52 mins 8 March، 2020
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