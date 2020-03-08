سورية :وفاة 22 شخصاً وإصابة 70 آخرين بينهم عراقيون جراء حادث سير على طريق حمص دمشق

توفي 22 شخصا وأصيب 70 آخرون بجروح جراء اصطدام صهريج وقود بباصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق بمنطقة جسر بغداد.

وذكر وزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون في تصريح للصحفيين خلال تفقده أعمال الإنقاذ أن”الحادث سببه عطل بمكابح الصهريج ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه ببولمانين اثنين يحملان على متنهما عددا من الركاب العراقيين وخمس عشرة سيارة كانت على طريق السفر ما أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 70 آخرين حتى الآن مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تتضح بعد”.

المصدر: سانا