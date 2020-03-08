التحكم المروري :إعادة فتح اوتوستراد #الدورة باتجاه #نهر_الموت – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2020 - 01:06
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الرئيس دياب: الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين على خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضرهم
الرئيس دياب: الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة وستسعى لاعادة هيكلة ديونها
الرئيس دياب:اكثر من 50 دولة تخلفت على سداد ديونها ومن طبق الاصلاحات اللازمة تعافى ونحن مصممون على ذلك
الرئيس دياب: الاجراءات التي سنقوم بها ستساعد للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج
الرئيس دياب : سنقدم مشروع قانون سينظم العلاقة بين المصارف والعملاء ليصبح اكثر عدلا وانصافا
مصادر المنار: بري انتقد خلال الاجتماع المالي خطوة المصارف ببيع سندات اليوروبوند للخارج واعتبر انها فاقمت ازمة البلد
مصادر المنار: الرئيس بري كان شديد اللهجة مع المصارف لاسيما بما يتعلق باموال المودعين وخصوصا الصغار منهم
رويترز:تعيين شركة هوليهان لوكي مستشارا ماليا لجمعية مصارف لبنان مع سعي الدولة لإعادة هيكلة الدين الحكومي
رويترز: جمعية المصارف اللبنانية مستعدة لمحاورة الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة الدين
مصدر لرويترز: من المتوقع تشكيل مجموعة تضم ممثلين لدائني لبنان قريباً
مصدر لرويترز: معظم حاملي السندات اللبنانية يتفهمون أن البلد في موقف صعب
مستشفى رفيق الحريري الجامعي: ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا الى28
مستشفى الحريري الجامعي:مغادرة 17 شخصا اليوم كانوا متواجدين في منطقة الحجر بعد ان جاءت نتيجة الفحص سلبية
السلطات الايطالية:اصابة اكثر من 1250 شخصا بالكورونا في يوم واحد وارتفاع عدد الوفيات الى233
وزارة الصحة المصرية:ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا على متن سفينة الاقصر الى 45 حالة
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: ترامب يمارس ارهابا اقتصاديا وطبيا ضد ايران لاستنزاف مواردها في مكافحة الكورونا
منظمة الصحة العالمية:سنبذل الجهود لمساعدة ايران في مكافحة كورونا
حاكم نيويورك يعلن حالة الطوارىء في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا
اسوشيتد برس: اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية والمهاجرين على الحدود التركية
وول ستريت جورنال: بن سلمان يطلق حملة امنية واسعة ضد منافسيه في العائلة الملكية ومسؤولين حكوميين وعسكريين
الاعلام الحربي: جبهة النصرة الارهابية تخرق وقف اطلاق النار وتستهدف نقاط انتشار الجيش السوري بريف حلب الشمالي الغربي
السلطة الفلسطينية: لا صحة للشائعات حول وجود اصابات بفيروس كورونا في مدينة رام الله
حميميم:19 انتهاكا لوقف اطلاق النار في ادلب من قبل المسلحين
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
التحكم المروري :إعادة فتح اوتوستراد #الدورة باتجاه #نهر_الموت
منذ 1 ساعة
7 March، 2020
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