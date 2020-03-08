التحكم المروري :إعادة فتح اوتوستراد #الدورة باتجاه #نهر_الموت – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2020 - 01:06

التحكم المروري :إعادة فتح اوتوستراد #الدورة باتجاه #نهر_الموت

منذ 1 ساعة 7 March، 2020
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