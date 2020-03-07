عاملو المستشفيات الحكومية: لإنصافنا ماديا وحمايتنا طبيا

طالبت “الهيئة التأسيسية” لنقابة “عاملي المستشفيات الحكومية” في لبنان وزارة الصحة العامة بشخص وزيرها الدكتور حمد حسن ب”إنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية رتبا وراتبا والعودة إلى كنف الإدارة العامة، وتأمين المستلزمات الضرورية الطبية لحماية الموظفين، وتجهيز أقسام العزل والطوارئ في مواجهة فيروس كورونا”.

وأشارت في بيان، إلى أنه “في الظروف الأمنية والعسكرية الصعبة، تتسابق الوزارات والحكومة، لإعطاء مكتسبات للقوى العسكرية والأمنية، من منح وتدابير رقم 3، وما إلى هنالك…وهذا حق، أما بحالة الأوبئة والأمراض، فالجميع من دون استثناء، طلب من المستشفيات الحكومية، تولي زمام الأمور، وتراجعوا إلى الخلف، مكتفين بالتصريحات والتغريدات والصلوات”، معتبرة أن “المطلوب في هذه المرحلة، إنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية، وإعطائهم كل حقوقهم المهدورة، من سلسلة رتب ورواتب، وقبض رواتبهم نهاية كل شهر، وإعطائهم درجات استثنائية، أسوة بموظفي الإدارة العامة”.

ودعت وزير الصحة ب”الإيفاء بوعوده التي عبر عنها، عند زياراته المستشفيات الحكومية، منذ أكثر من عشرة أيام، وذلك عبر تأمين المستلزمات الضرورية الطبية لحماية الموظفين في المستشفيات، الحكومية بالسرعة القصوى، والعمل مع إدارة المستشفيات الحكومية على تجهيز أقسام العزل والطوارئ والمختبر، وتأمين الأموال اللازمة، لذلك لكي يتم التعامل مع أي حالة مشتبه بها بطريقة مهنية، لأن التعامل بخفة مع هذا الموضوع، يضعنا نحن الموظفين والمرضى في خطر محدق”.

وطالبت المعنين ب”المطلب الأساسي لنا كهيئة، إرجاعنا إلى كنف الإدارة العامة، طالما المستشفيات هي ملك لوزارة الصحة، لذا من الأولى أن نكون موظفي ملاك وزارة الصحة”.

وختمت “نعتبر هذا البيان، دق ناقوس الخطر، ونطالب المعنين بالإسراع بتنفيذ المطالب، لما في ذلك مصلحة للمواطنين وللموظفين على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام