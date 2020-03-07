الرئيس دياب: قررنا تعليق دفع اليوروبوند

اعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب تعليق سداد سندات دين اليوروبود وفوائدها المستحقة في التاسع من الشهر الجاري، مشيرا الى أن هذا القرار اتخذ بعد دراسة متأنة من كل الجوانب، وهو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وبناء اقتصاد متين ومستدام.

وفي كلمة له من السراي الحكومي، لفت الرئيس دياب الى أنّ قرار الحكومة نابع من حرصها على مصلحة اللبنانيين، وأن ستعى الدولة الى اعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر مفاوضات منصفة مع الدائنين، لاسيما أن اللبنانيين يدفعون ثمن أخطاء السياسيات الماضية، وأن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمّله.

المصدر: قناة المنار