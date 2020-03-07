ارتفاع عدد الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا إلى 233 إضافة و5883 حالة اصابة مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 20:58

ارتفاع عدد الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا إلى 233 إضافة و5883 حالة اصابة مؤكدة

منذ 2 ساعة 7 March، 2020
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