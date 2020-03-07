ارتفاع عدد الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا إلى 233 إضافة و5883 حالة اصابة مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 20:58
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الرئيس دياب: الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين على خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضرهم
الرئيس دياب: الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة وستسعى لاعادة هيكلة ديونها
الرئيس دياب:اكثر من 50 دولة تخلفت على سداد ديونها ومن طبق الاصلاحات اللازمة تعافى ونحن مصممون على ذلك
الرئيس دياب: الاجراءات التي سنقوم بها ستساعد للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج
مصادر المنار: بري انتقد خلال الاجتماع المالي خطوة المصارف ببيع سندات اليوروبوند للخارج واعتبر انها فاقمت ازمة البلد
مصادر المنار: الرئيس بري كان شديد اللهجة مع المصارف لاسميا بما يتعلق باموال المودعين وخصوصا الصغار منهم
الرئيس دياب : سنقدم مشروع قانون سينظم العلاقة بين المصارف والعملاء ليصبح اكثر عدلا وانصافا
مستشفى رفيق الحريري الجامعي: ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا الى28
مستشفى الحريري الجامعي:مغادرة 17 شخصا اليوم كانوا متواجدين في منطقة الحجر بعد ان جاءت نتيجة الفحص سلبية
السلطات الايطالية:اصابة اكثر من 1250 شخصا بالكورونا في يوم واحد وارتفاع عدد الوفيات الى233
وزارة الصحة المصرية:ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا على متن سفينة الاقصر الى 45 حالة
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: ترامب يمارس ارهابا اقتصاديا وطبيا ضد ايران لاستنزاف مواردها في مكافحة الكورونا
اسوشيتد برس: اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية والمهاجرين على الحدود التركية
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
ارتفاع عدد الوفيات بـ #فيروس_كورونا في #إيطاليا إلى 233 إضافة و5883 حالة اصابة مؤكدة
منذ 2 ساعة
7 March، 2020
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