الرئيس دياب :أكثر من 50 دولة تخلفت على سدد ديونها ومن طبق الاصلاحات اللازمة تعافى ونحن مصممون على ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 20:58

الرئيس دياب :أكثر من 50 دولة تخلفت على سدد ديونها ومن طبق الاصلاحات اللازمة تعافى ونحن مصممون على ذلك

منذ 2 ساعة 7 March، 2020
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