الرئيس دياب :الدولة غير قادرة على تسديد الإستحقاقات المقبلة وستسعى لإعادة هيكلة ديونها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 20:58

الرئيس دياب :الدولة غير قادرة على تسديد الإستحقاقات المقبلة وستسعى لإعادة هيكلة ديونها

منذ 2 ساعة 7 March، 2020
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