الرئيس حسان دياب :الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين على خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 18:44

الرئيس حسان دياب :الرهان اليوم على قدرة اللبنانيين على خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم

منذ 8 mins 7 March، 2020
أخبار موقع المنار

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