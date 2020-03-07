الرئيس حسان دياب :لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده كل الإقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 18:44

الرئيس حسان دياب :لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده كل الإقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة

منذ 9 mins 7 March، 2020
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