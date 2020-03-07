كلمة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى اللبنانيين: اللبنانيون نجحوا في الإنتصار على التحديات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2020 - 18:44

كلمة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى اللبنانيين: اللبنانيون نجحوا في الإنتصار على التحديات

منذ 15 mins 7 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة