النائب الموسوي : يبقى طرح خطة إنقاذية شاملة جذرية وعميقة تطيح بكل اللاسياسات السابقة وتضع خطط ومشاريع حقيقية لنلج المسار الحقيقي للتصحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 18:44

النائب الموسوي : يبقى طرح خطة إنقاذية شاملة جذرية وعميقة تطيح بكل اللاسياسات السابقة وتضع خطط ومشاريع حقيقية لنلج المسار الحقيقي للتصحيح

منذ 24 mins 7 March، 2020
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