اعادة فتح طريق حلب – دمشق الدولي

الجيش السوري يتابع تقدمه باتجاه طريق حلب-دمشق

وسعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق سيطرتها بريف حلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية تل علوش بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. وأفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات اتسمت بالكثافة النارية والتكتيك ...