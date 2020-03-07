اعادة فتح طريق حلب – دمشق الدولي

أعيد اليوم افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والحافلات وسيارات النقل العامة والخاصة بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي كانت تستهدف المدنيين والمسافرين.
المصدر: سانا
أعيد اليوم افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والحافلات وسيارات النقل العامة والخاصة بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي كانت تستهدف المدنيين والمسافرين.
المصدر: سانا
وسعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق سيطرتها بريف حلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية تل علوش بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. وأفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات اتسمت بالكثافة النارية والتكتيك ...