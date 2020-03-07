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March 7 2020 - 18:44

اعادة فتح طريق حلب – دمشق الدولي

منذ 57 mins 7 March، 2020
طريق حلب دمشق
خبر وصورة - سورية - عربي وإقليمي

أعيد اليوم افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والحافلات وسيارات النقل العامة والخاصة بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي كانت تستهدف المدنيين والمسافرين.

المصدر: سانا

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