النائب ابراهيم الموسوي: اتخاذ قرار بعدم سداد اليوروبوندز خطوة أساسية أولى في الاتجاه الصحيح، يبقى طرح خطة إنقاذية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 18:44

النائب ابراهيم الموسوي: اتخاذ قرار بعدم سداد اليوروبوندز خطوة أساسية أولى في الاتجاه الصحيح، يبقى طرح خطة إنقاذية

منذ 1 ساعة 7 March، 2020
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