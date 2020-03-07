مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: طقس مستقر ودافئ لغاية الخميس المقبل مع احتمال تواجد غبار في الأجواء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 16:16

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: طقس مستقر ودافئ لغاية الخميس المقبل مع احتمال تواجد غبار في الأجواء

منذ 57 mins 7 March، 2020
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