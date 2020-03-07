في مواجهة كورونا… “آبل” تطالب موظفيها بالعمل من المنزل

طلبت شركة “آبل” من موظفيها في “وادي السيليكون” العمل من منازلهم، كإجراء وقائي ضدّ انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أكد متحدث باسم شركة “آبل” لوكالة “رويترز”.

وقالت “آبل” الشهر الماضي إن انتشار الفيروس في الصين قد يضرب إيراداتها للربع المنتهي في مارس/آذار، ويسبب نقصاً في أجهزة “آيفون”.

وكانت “فيسبوك” أعلنت، يوم أمس الجمعة، أنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين، بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا. ونصحت أيضاً موظفيها الذين مقرّهم في المنطقة المنكوبة، في مكتبها في سنغافورة، بالعمل من منازلهم حتى 13 مارس الحالي.

الشركة نفسها قالت إنها أغلقت مؤقتاً أحد المكاتب في مدينة سياتل الأميركية، بعد تشخيص إصابة عامل بفيروس كورونا المستجد.

أما شركة “تويتر” فشجّعت 5 آلاف من موظفيها حول العالم على العمل من المنزل. وقدمت شركة التواصل الاجتماعي هذا الاقتراح بعد يوم واحد من تعليق جميع رحلات السفر غير المهمة لموظفيها، كجزء من إجراءات استعرضتها عبر مدونتها الرسمية، الأسبوع الحالي.

وقالت “تويتر” إنه من الضروري أن يعمل الموظفون في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية من منازلهم، لكن المكاتب الأخرى ستبقى مفتوحة لمن يختارون أو يحتاجون إلى الحضور.

المصدر: العربي الجديد