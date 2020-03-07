أسعار النفط تتجه إلى مزيد من الانخفاض مع تراجع الطلب

انخفضت أسعار النفط أكثر من 30 بالمائة منذ مطلع العام، لكن العديد من الخبراء يرون أن الأسوأ لم يأت، بعد في ظلّ تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد على الطلب في السوق النفطي. وفي محاولة للتصدي لانخفاض الاستهلاك العالمي من الذهب الأسود، اقترحت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي أجرت هذا الأسبوع اجتماعاً في فيينا على شركائها خفضاً إضافياً في الإنتاج. غير أن روسيا، الحليف الرئيسي للمجموعة، رفضت ذلك تماماً.

وتسبب هذا الرفض القطعي بانخفاض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بنسبة 10%، وبرميل برنت في لندن بنسبة 9%، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 4 سنوات.

ويقضي مقترح أوبك الذي دعمته السعودية بقوة، بخفض إضافي للإنتاج بـ1.5 مليون برميل حتى نهاية العام.

المصدر: فرانس برس