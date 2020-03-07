الشيخ عبد الامير قبلان: لا يجوز تكتم المصابين بفيروس كورونا وعليهم الامتثال لتعليمات الجهة المختصة حفظا لأنفسهم وأهلهم واخوانهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 16:16
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الشفافية وإطلاع الناس على المستجدات المتوقعة حيال كورونا مهم في مكافحة الفيروس
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الشيخ عبد الامير قبلان: لا يجوز تكتم المصابين بفيروس كورونا وعليهم الامتثال لتعليمات الجهة المختصة حفظا لأنفسهم وأهلهم واخوانهم
منذ 2 ساعة
7 March، 2020
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