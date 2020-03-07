الطقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم مع إرتفاع بدرجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 16:16

الطقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم مع إرتفاع بدرجات الحرارة

منذ 2 ساعة 7 March، 2020
الطقس
لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل.

–   الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.

*  الطقس المتوقع في لبنان:

–  السبت: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1600 متر خلال الليل.

–  الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل.

–  الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد.

–   درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 14 الى 25 درجة. فوق الجبال من 11 الى 21 درجة. في الداخل من 12 الى 24 درجة.

–   الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

–   الانقشاع: جيد، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

–   حال البحر: منخفض إرتفاع الموج.

–  حرارة سطح الماء: 17 °م.

–   الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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